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जल से ही जीवन का उज्ज्वल कल है।।

Dhirendra Singh

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                            जल ही जीवन
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कीचड़ का कारण जल है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कीचड़ का निवारण जल है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल ही जीवन, जल ही कल है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल बिना मानव विकल है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल है तो होती कल-कल है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल बिन सूना पड़ा जो नल है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल नहीं तो बड़ी मुश्किल है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल बिन जीवन भी मुश्किल है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल बिन सोचूँ, जल बिन जानूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल का महत्त्व सदा मैं मानूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल से चले, जल तक चलें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सफल हो जो अच्छी पहल है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल बिन नहीं कुछ भी होता यहाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल बिन नहीं बनता महल है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फर्श से अर्श तक जो सफल है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मार्गदर्शक जरूर ही जल है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल ही तो है जो ज़लज़ला लाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल से चले समीर चंचल है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल से आग बुझे, हो हृदय सुकोमल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल बिन कीचड़ में नहीं खिले कमल है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ भी करो, जल-संचय करो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत समस्या का निवारण जल है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हो आईना गंदा, जल करे सफाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल बिन नहीं बनता दलदल है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल बिन किसान, मजदूर तड़पे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल बिन सूख जाए सारा थल है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल को बचाओ, जल को सहेजो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल से ही जीवन का उज्ज्वल कल है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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