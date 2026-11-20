भाग्य की रेखाएँ भी उन्हीं हाथों को थामतीं हैं।

राह भले ही आँखों के आगे स्पष्ट न हो,

मन में मंज़िल का दीप तो जलने दो।

संशयों के कुहासे में कब तक भटकोगे,

साहस के पंखों को एक बार खुलने दो।



चिन्ताओं की गठरी कुछ हल्की कर लो,

कल्पनाओं को कर्म की धरती पर उतरने दो।

एक छोटा-सा कदम भी इतिहास रच सकता है,

बस हृदय में विश्वास की लौ जलने दो।



स्वप्न केवल आँखों में पलने के लिए नहीं,

जीवन की धड़कनों में ढलने के लिए होते हैं;

जो हाथ कर्म की मिट्टी से भविष्य गढ़ते हैं,

भाग्य की रेखाएँ भी उन्हीं हाथों को थामतीं हैं।

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एक घंटा पहले