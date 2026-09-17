फुर्सत नहीं

कभी वक्त हमें न मिला

वक्त ने उन्हें भी मोहलत न दी

जद्दोजहद की कशमकश में

मिलने की हमें फुर्सत नहीं।



वक्त की पाबंदी उधर भी थी,

बंदिशें वक्त की इधर भी रहीं,

कई कोशिशें कीं मिलने की,

वक्त ने कभी इजाज़त न दी।



मसरूफ़ियतों में उलझे रहे हम सदा,

वक्त की फितरत सुलझी नहीं,

मिलने की तड़प उनकी भी थी,

आरज़ू-ए-मुलाक़ात हमारी भी।



न फ़रागत के लम्हे उन्हें मिले,

न फुर्सत की घड़ियाँ हमें नसीब हुईं,

कहने को एक ही गाँव के बाशिंदे हैं हम,

शहर में मुलाक़ात हो न सकी।

-देव सिंह

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35 मिनट पहले