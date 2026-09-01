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मनई _मनई एक समान

Dev Kumar

Dev Kumar

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                            काहे बाँटेउ मनई कै जाती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एकै माटी, एकै थाती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़-छोट कै झूठी बाती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काहे फैलावौ इहै अँधियाती?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई भूखा, कोई फेंके थारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एही का कहौ समजदारी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धनी के द्वारे घी के दीया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गरीब के घरवा अँधियारी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम एक हैं, सबकर साईं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर काहे लड़ी मनई से मनई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथ बढ़ावौ, गले लगावौ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तबहीं बनिहै गांव-नगरिया सुखदाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अम्मा मोरी कोख मा रोवै,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिटिया जनम सुनि मनवा डोलै।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोगवा कहिहैं बोझ है आई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लक्ष्मी आई, केहू न बोलै।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पढ़ै-लिखै का जब जिद करै,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाबू कहै - चूल्हा सँभारे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सपना देखै उड़ै अकसवा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समाज के बंधन पाँव पसारे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अरे मोरे गांव के लोगौ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिटिया का जिन बोझ बतावौ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिटिया पढ़िहै, तबहीं बढ़िहै,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देश-गांव का मान बढ़ावौ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खेतवा मा किसान पसीना बहावै,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दाना-भूसा सबका खिआवै।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंडी जाई तो दाम न मिलै,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साहूकार घर रोजै आवै।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माटी से सोना ऊ उपजावै,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर खुद भूखा काहे सोवै?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इहै व्यवस्था कब बदलिहै,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कब धरती के पूत सुख पावै?
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
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