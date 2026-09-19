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संगीत क्या है…?

Deepak Sharma

Deepak Sharma

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                            संगीत क्या है…?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ़ सुरों का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साथ-साथ चलना नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी किसी ख़ामोशी का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल में उतर जाना भी संगीत है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ की लोरी संगीत है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पिता की ख़ामोशी संगीत है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम में धड़कता दिल संगीत है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और किसी अपने की याद में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीगती आँखें भी संगीत हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी कोई आवाज़
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूटे हुए मन को थाम लेती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी कोई मुस्कान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उदास शाम को सजा देती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कभी बिना कहे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई अपना सब कुछ कह जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर्द जब लफ़्ज़ नहीं खोज पाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो आँसू बनकर बहता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और वही आँसू
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी-कभी सबसे सच्चा गीत बन जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िंदगी भी तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अनोखी धुन है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं सुर मिलते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं ताल बिगड़ती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं कोई अपना बिछड़ता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो कहीं अनजान सफ़र में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई अपना मिल जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर धड़कन की अपनी ताल है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर रिश्ते की अपनी धुन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर ख़ामोशी का अपना सुर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और हर इंसान के भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अनसुना गीत है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फ़र्क बस इतना है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ लोग उसे गुनगुना देते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कुछ लोग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे उम्र भर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने भीतर सँजोए रखते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
संगीत आवाज़ नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक एहसास है…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो कानों तक पहुँचकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं ठहर जाए—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो सिर्फ़ धुन है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो दिल को छूकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रूह में उतर जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही संगीत है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और शायद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िंदगी का सबसे ख़ूबसूरत संगीत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही होता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे दुनिया नहीं सुनती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर दिल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्र भर गुनगुनाता रहता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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