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प्रेम से बोलो… जय श्री राम

Deepak Sharma

Deepak Sharma

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                            राम सिर्फ़ एक नाम नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो जीवन जीने की मर्यादा हैं…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीता सिर्फ़ एक कथा नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो प्रेम, त्याग और समर्पण की परिभाषा हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ रिश्तों में सम्मान हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ राम का वास होता है…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ प्रेम में स्वार्थ न हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं सिया-राम का एहसास होता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम हमें जीतना सिखाते हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरों को नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने भीतर के अहंकार को…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और सिया हमें सिखाती हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम केवल पाने का नाम नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी-कभी प्रेम में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निभाना ही सबसे बड़ी पूजा होती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए मंदिरों में राम को खोजने से पहले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने हृदय में प्रेम जगा लेना…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जुबाँ पर राम रख लेना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्मों में मर्यादा रख लेना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और इंसानियत को अपना धर्म बना लेना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर हर धड़कन कहेगी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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