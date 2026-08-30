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प्रलय का स्रोत सदैव जल ही होगा

Deepak Sharma

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                            प्रलय का स्रोत
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रलय का स्रोत सदैव जल ही होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो नदी में उफ़ान आए…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या आँखों में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदी का उफ़ान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किनारे मिटाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और आँखों का पानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अक्सर रिश्तों की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हदें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ बाढ़ें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शहर डुबोती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ आँसू
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसान के भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक पूरी दुनिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर आँसू कमज़ोरी नहीं होता—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी-कभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो उन तूफ़ानों की आवाज़ होता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन्हें इंसान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बरसों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ामोशी में सहता आया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी की आँखों में ठहरे पानी को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ़ आँसू मत समझना…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हो सकता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ कोई समंदर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना किनारा खो चुका हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि प्रलय का स्रोत सदैव जल ही होगा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो नदी में उफ़ान आए…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या आँखों में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-दीपक शर्मा ‘दीप’
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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