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मैं फिर लौटूँगा…

Deepak Sharma

Deepak Sharma

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                            मैं फिर लौटूँगा…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूरज हूँ मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ देर को डूबा हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर ख़त्म नहीं हुआ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त की धूल ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेहरे पर उदासी लिख दी तो क्या,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी रूह पर आज भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्मीद बाक़ी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माना कि आज
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अँधेरों ने घेर रखा है मुझे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माना कि कुछ रास्ते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझसे रूठ गए हैं…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन मैंने चलना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब भी नहीं छोड़ा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने सीखा है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर गिरना हार नहीं होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ गिरावटें तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसान को उसकी असली ऊँचाई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिखाने आती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मुझे आज
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कमज़ोर समझ रहे हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हें मेरा शोर नहीं मिलेगा…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा लौटना मिलेगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं जवाब दूँगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर लफ़्ज़ों से नहीं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने वजूद से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं फिर उठूँगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर सँवरूँगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर चमकूँगा…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि मेरी कहानी का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंत अँधेरे में नहीं लिखा गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं सूरज हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डूबना मेरी मजबूरी हो सकती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर लौटकर रोशनी करना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी फ़ितरत है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और याद रखना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज जिसने मुझे अँधेरा समझा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल उसी की सुबह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे उजाले से होगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपका, 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीपक शर्मा ‘Deep’
                                                                 
                            

                                                                 
                            
@deepakdilbook | @kavijideepak
                                                                 
                            

                                                                 
                            
Dilbook — Kuch Ahsas Dil Ki Kalam Se
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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