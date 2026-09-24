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जिसकी ख़ातिर जनाज़ा निकला।

Deepak Sharma

Deepak Sharma

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                            एक जनाज़े की ख़ातिर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारा जहाँ निकल आया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर वो नहीं निकला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसकी ख़ातिर जनाज़ा निकला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िंदगी भर जिसे लगा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“मेरे अपने बहुत हैं…”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त ने जाते-जाते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस इतना समझाया—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कंधे चार ही मिले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाक़ी सब अपने-अपने थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल तक जिनके आगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर झुकते थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज उन्हीं की मिट्टी पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग दो पल ठहरकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आगे बढ़ गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए ऐ इंसान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस ज़मीन पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतना भी गुरूर मत करना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे आज अपना तख़्त समझकर बैठे हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल उसी मिट्टी में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारा नाम भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस एक निशान होगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
याद रखना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया में कितने अपने थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये जनाज़ा नहीं बताता…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने कितनों को अपना माना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये तुम्हारा किरदार बताता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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