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मंज़िल चार कदम दूर

Deepak Kumar

Deepak Kumar

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            माना सफ़र लंबा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए शरीर पसीने से लथपथ ज़रूर है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थककर मत बैठ जाना ऐ दोस्त,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंज़िल बस चार क़दम दूर है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माना राह में काँटे हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और हर मोड़ पर इम्तिहान ज़रूर है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हौसलों को कमज़ोर मत पड़ने देना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी जीत का सपना अभी भरपूर है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माना वक़्त की मार है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और किस्मत भी तुझसे थोड़ी-सी दूर है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हारकर बैठ गया जो तू बीच राह में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर शिकायतों का क्या क़ुसूर है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माना अँधेरा घना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और उजाले का होना अभी ज़रूर है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने भीतर उम्मीद का दीप जला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर रात के आगे सवेरा ज़रूर है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माना गिरकर सँभलना आसान नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर कोशिशों का अपना ही सुरूर है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो चलता रहा मुश्किलों के बावजूद,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके क़दमों में ही जीत का नूर है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माना दुनिया सवाल उठाएगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और ताने सुनना भी दस्तूर है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने कर्मों पर भरोसा रखना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी ख़ामोशी का जवाब देना ज़रूर है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माना अपने भी रूठ जाएँगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अपनों से मिलना भी दूर है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल में नफ़रत को जगह मत देना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोहब्बत ही सबसे बड़ा ग़ुरूर है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माना मंज़िल अभी धुँधली है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और आँखों में सपनों का हुजूम भरपूर है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नज़रें अपने लक्ष्य पर टिकाए रखना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी कोशिशों में ही जीत का नूर है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माना कई बार टूटेगा हौसला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और आँखों में आँसुओं का दस्तूर है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर आँसू को अपनी ताक़त बना लेना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे भीतर भी एक समंदर ज़रूर है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माना सफ़र में देर होगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मेहनत का फल मिलना ज़रूर है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो धैर्य के साथ बढ़ता जाएगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके लिए खुलना हर बंद दरवाज़ा ज़रूर है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माना मंज़िल तक पहुँचने में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभी कुछ और चलना ज़रूर है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राह में रुकना नहीं मेरे दोस्त,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंज़िल बस चार क़दम दूर है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- दीपक कुमार 'दीप',
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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