कुनकुनी सी सर्दी और मीठी धूप

कुनकुनी सी सर्दी और मीठी धूप

हौले से दस्तक देते ठंड के दूत

मंद मुस्कान ओढ़े सूरज दादा

ठिठुरते सिमटते विशालकाय तरु



कुनकुनी सी सर्दी और मीठी धूप

हौले से दस्तक देते ठंड के दूत



ऊष्मा के अभिलाषी काँपते हाथ

ओस की बूंदो संग कोहरे का घात

गरमा गरम बातों का चलता फिर दौर

मजमा सजाया जाता अद्भुत अनूप



कुनकुनी सी सर्दी और मीठी धूप

हौले से दस्तक देते ठंड के दूत



धूमिल है जमीन, धुंधला सा गगन

भूलते से आज को, जीते बचपन

रेवड़ी और गजक का चबैना

पुरानी ऊन फिर लेती नए रूप



कुनकुनी सी सर्दी और मीठी धूप

हौले से दस्तक देते ठंड के दूत

-चित्रा

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43 minutes ago