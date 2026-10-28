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गली गली में रावण घूमें

Chandra Makanday

Chandra Makanday

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                            "गली में रावण घूमें "
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गली गली में अब रावण घूमें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गली गली में रावण के नाती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कलियुग में अब नहीं दिखता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं राम का फिर से साथी।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं राम का फिर से साथी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केसा समय आज यह आया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां देखो वहीं अंधेरा पाया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूरज अब तक उग नहीं पाया है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुष्कर्मियों ने मिलकर अब जैसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अलग-अलग खेल फिर रचाया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छद्म वेश में फिर से रावण आया है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुनः सीता हरण का स्वांग रचाया है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रावण की सेना हर गली में घूम रही है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बोटी बोटी जन जन की चूस रही है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं कलियुग का राम कोई बन पाया है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रावण सीता हरण करने फिर से आया है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजनीति बदरंग हुई समझ न आया है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन का हर सपना झूठा अब पाया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहन बेटियों के ऊपर मंडराता साया है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर से सीता हरण करने रावण आया है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने हाथ कितने सिर रावण के बन जाते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितनी बहन बेटियों के सपने चूर हो जाते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे कहें कहां सुरक्षित आज कोई सीता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां हर क़दम न कहीं ख़तरे से रीता है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक आंख के आंसू सूखे नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूजी आंख में आंसू आ जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पलक झपकते ही सारे सपने आज
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षणभंगुर से अब तो हो जाते हैं।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
औरों की बेटी पर निगाह डालने से पहले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी बेटी की ओर भी नजर दौड़ा लेना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पल दो पल का ही तो यह जीवन है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस जीवन को थोड़ा सुन्दर बना लेना।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम बनो फिर से उस रावण को मारो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो तुम्हारे अंदर छुपकर अब बैठा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छल कपट और दंभ दिखाकर फिर से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी सीता के हरण को फिर से कहता है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं हनुमान बन कोई राम का साथ निभाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगता है कालनेमी रूप बदलकर आ जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रावण और अहिरावण मिल दुष्चक्र रच जाते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं सीता तो कहीं राम को उठा ले अब जाते हैं।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किस पर अब कैसा विश्वास करें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर क़दम पर धोखा अब मिलता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां पर हम राम खोजते तो वहां
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर जगह रावण का चेहरा दिखता है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मतलब परस्ती अब हावी होकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे कैसे खेल अब दिखाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम पाश में बंधकर सीता अब तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धोखे से अक्सर छली जाती है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-चन्द्र शेखर मार्कंडेय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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