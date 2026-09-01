डूबी है क्या शराबों में तेरे पाँव की पायल

लिपटी है गुलाबों में तेरे पाँव की पायल

दिखती है ख्वाबों में तेरे पाँव की पायल

इस पायल को सोहनी ने पहना था जवानी में

धुलती थी चेनाबों में तेरे पाँव की पायल

तेरे झूमके तेरे कजरे पर मिट जायेंगे कुछ दिल

ले लेती है बेहिसाबों में तेरे पाँव की पायल

हम तुम न रहेंगे मगर ये पायल रहेगी

होगी अमर किताबों में तेरे पाँव की पायल

चूमने को जब कभी होंठो से तुमने इसे लगाया

छुप गयी तभी नकाबों में तेरे पाँव की पायल

रब भी देख ले इनको तो शराबी हो जाये

डूबी है क्या शराबों में तेरे पाँव की पायल

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

44 minutes ago