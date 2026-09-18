जुल्फों की अठखेलियां

करती है तेरे चेहरे से अठखेलियाँ जुल्फें

तेरी है प्यारी प्यारी ये सहेलियाँ जुल्फें

दिल लिया करते थे दिल हुई बात पुरानी

देखो अब तो करती है दिल ले लिया जुल्फें

हमने जो छुआ तुनके उनको न कुछ कहा

दिन रात लबो से जो करे रंगरेलियाँ जुल्फें

कभी न देखा हमने उनके साथ किसी को

देखी है तो बस पायल या अकेली या जुल्फें

हुए है कई बार शराबी उनको देखे से

शक सा है इस दिल में वो आँखे थी या जुल्फें

जब कभी भी देखा तो टोक दिया गया हमे

जबकि हर लम्हा झुमके को छूने दिया जुल्फें

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55 मिनट पहले