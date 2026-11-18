यह संध्या किसकी शहादत है?

दिन, सूर्य को प्रातःकालीन पुष्पांजलि अर्पित करता है; रात्रि, चंद्रमा की प्रदोषकालीन पुष्पार्चना।

निरंतर, बिना किसी व्यवधान के, संध्या के शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित किए जाते रहते हैं।

फिर भी एक प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है: यह संध्या आखिर किसकी शहादत है?

प्रतीक्षा लंबी होती जा रही है।

समय की अंतरात्मा की अदालत में फैसले की प्रतीक्षा करता हुआ एक अनिर्णीत मुकदमा बनकर संध्या आज भी खड़ी है।

यह संध्या... हाँ, यही संध्या...

इस संसार में न जाने किन-किन की शहादत का प्रारंभिक साक्ष्य अपने भीतर समेटे हुए है?

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53 मिनट पहले