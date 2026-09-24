प्लास्टिक नहीं, पेपर अपनाएँ!

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BIJAY TIWARI

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                            थैलों का प्रचलित यह रूप,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्लास्टिक है अक्षय प्रदूषक अनूप।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर्यावरण-विरोधी, अनुपयुक्त,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी होता यह अतिप्रयुक्त।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रदूषकों में मात्रा अत्यधिक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रदूषण का दूसरा नाम प्लास्टिक।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कचरों में इसका सर्वाधिक अंश,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दे रहा प्रकृति को गहरा दंश।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रंगीन प्लास्टिकों का प्रयोग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लाता है कैंसर-जनित रोग।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूगर्भीय जल इससे बाधित,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मूक जीवों का हो रहा अहित।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कूड़ेदान भी दिखे निस्सहाय,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोके बहाव, घुस जलनिकाय।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदियों का प्रदूषित करे जल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समुद्री जीवों के लिए बना गरल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्लास्टिक कचरे से निजात
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुनर्प्रयोग से ही हो सकता प्राप्त।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्लास्टिक-नियमन के कई नियम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़रूरत है, जगें आप और हम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर्यावरण-अनुकूल सामग्री  प्रतिस्थापन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीमित हो इसका प्रयोग, उत्पादन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति-प्रेम का यह प्यारा टैग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैवनिम्नीकृत (बायोडेग्रडेबल) हैं पेपर बैग।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सहज विघटनीय और प्रदूषण-मुक्त,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर्यावरण हेतु यही हैं उपयुक्त।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आओ मिलकर आज कसम यह खाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्लास्टिक नहीं, पेपर अपनाएँ!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-बिजय बहादुर तिवारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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