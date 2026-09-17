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दुनिया हुई तनाव ग्रसित

BIJAY TIWARI

BIJAY TIWARI

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                            बस कुछ लोग , कभी-कभी, पाये जाते हैं हर्षित।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारी दुनिया हुई, तनाव ग्रसित।।दुनिया हुई, तनाव ग्रसित।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बदले कार्यभार,जीवनशैली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन रेखा   हुई मटमैली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शारीरिक श्रम हुआ सिफर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेहनत से   लगने लगा डर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्रमाश्रित से हुए मशीनाश्रित।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारी दुनिया हुई, तनाव ग्रसित।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
विलासिता बनी  आंदोलन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति का होता अंधदोहन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुविधाएं खुद मे बनी तनाव
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बढ़े भावनात्मक,मानसिक दबाव।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ही कर रहे ,हम अपना स्वयं अहित।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारी दुनिया हुई, तनाव ग्रसित।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कार्य-जीवन का असंतुलन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हुआ व्याप्त     सारा भुवन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बढ़ रहा, मानसिक संताप
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हृदय रोग,  और रक्त चाप।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देय राशि,करा रही, स्वास्थ्य व शांति अर्जित।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारी दुनिया हुई, तनाव ग्रसित।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर दिन  बुलाने पड़ते बैद्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अवसादग्रस्त,अपने मे कैद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर दूसरा लिए, स्थूल देह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर तीसरे को घेरे, मधुमेह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भोजन  मात्रा ,भोज्य,चिकित्सको ने , किए सीमित।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारी दुनिया हुई, तनाव ग्रसित।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुरातन कार्यों मे थे  सम्मिलित
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्रम,सामूहिकता,और संगीत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज शांति का करने आभास
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाते समाज से दूर प्रकृति पास ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अतिभौतिकवादिता ने किया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चैन शांति  विसर्जित।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारी दुनिया हुई, तनाव ग्रसित।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रहने हेतु     तनाव मुक्त
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शौक़,योग,निंद,उपयुक्त
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भ्रमण,लेखन, बागवानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करें दूर मानसिक परेशानी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रहे शांत,सहजता कर सृजित।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारी दुनिया हुई, तनाव ग्रसित।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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45 मिनट पहले

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