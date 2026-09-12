अभी चिराग जलेंगे

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Bihari BR01

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                            धुंध में गुम जो रास्ते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन पर कदम बढ़ाना सीखो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हार के डर से रुकना कैसा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद ही राह बनाना सीखो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़माना तो तंज कसेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर इक मोड़ पर तोड़ेगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर जो गिरकर संभल गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतिहास वही फिर लिखेगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों में जो ख्वाब बसे हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हें नींद में मत बहने दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीने में जो आग दबी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसको थोड़ा और सुलगने दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
काली रात का पहरा लंबा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर सूरज तो आएगा ही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज जो पत्थर चुभते पैरों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल वही मंज़िल का रास्ता दिखाएगा ही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना पूछो मेरी औकात क्या है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभी तो सिर्फ़ शुरुआत हुई है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तूफ़ानों से टकराने की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज इरादों में बात हुई है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिम्मत की इस ढाल को थामो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खामोशी से अब काम करो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी मेहनत के दम पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया में खुद का नाम करो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंज़िल दूर सही पर मिलेगी जरूर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस हौसलों को ज़रा संभाले रखना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंधेरों से लड़कर ए मुसाफ़िर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्मीदों का चिराग हमेशा जलाए रखना।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
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