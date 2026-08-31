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कुछ गुडबाय गुडबाय नहीं होते।

Bharat Bhushan

Bharat Bhushan

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                            कुछ गुडबाय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुडबाय नहीं होते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अक्सर उनमें छुपी होती हैं कुछ मजबूरियाँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मजबूरी एक अच्छी जॉब की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मजबूरी विदेश में पढ़ने की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मजबूरी जाति और धर्म की।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वरना कौन-सा भँवरा छोड़ना चाहेगा अपने पसंद का बाग़?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाँ, मिल जाता है दूसरा बाग़,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर वो बात नहीं होती जो है गुलाब में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो गुलाब जो खिला है मेरे आँगन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो बड़ा हुआ मेरे स्पर्श से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसकी मौजूदगी में मैंने पूरे घर को ख़ुशनुमा महसूस किया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतने कम समय में कैसे हो सकती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतनी उल्फत किसी से?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ गुडबाय मौन होते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी आवाज़ नहीं होती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जितनी ही आवाज़ नहीं होती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उतना ही वो तोड़ देते हैं इंसान को अंदर से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे नहीं सुनाई देती मन के रोने की आवाज़,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं सुनाई देती भूखे पेट की आवाज़।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे शांत हो जाता है समंदर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़े तूफ़ान से पहले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर वो नहीं शांत कर पाता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी भीतरी हलचल को।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे मौन होते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंग्रेज़ी शब्दों के कुछ अक्षर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मौन हुई चीज़ हमेशा अपना अस्तित्व नहीं खोती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो अपना आशियाना बना लेती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल के किसी कोने में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे बेटी की विदाई के वक़्त
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पिता के मौन आँसू,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो बह रहे होते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल के अंदर ही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भले ही पंछी छोड़ जाते हैं पेड़ों को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर पेड़ों के ज़हन में अक्सर गूँजा करती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोड़ जाने वाले पंछियों की आवाज़।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो साथ नहीं ले जाते अपनी भावनाओं को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो जुड़ी हैं पेड़ की उनसे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह इंतज़ार करता है हर शाम उनका।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और इंतज़ार करते-करते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बन जाता है फ़र्नीचर किसी घर का।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे गुडबाय कर देता है बचपन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन बच्चों का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो दबे हैं कम उम्र में ज़िम्मेदारियों तले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे नहीं जी पाते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ख़ूबसूरत पलों को।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और इसी तरह बिछड़ जाते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ हीर-राँझे भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन्हें अक्सर बाँध लेती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समाज, धर्म और जाति की बेड़ियाँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे नहीं कर पाते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंत समय तक गुडबाय किसी को।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और इसी तरह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनगिनत गुडबाय घूम रहे होते हैं इस लोक में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अक्सर गुडबाय नहीं होते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और न ही कोई उनसे पूछता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या ये दिल से गुडबाय था?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-भारत भूषण
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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