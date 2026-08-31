हमे डुबोने का ख्वाब देखते है ।

मेरे कामों का हिसाब देखते है ,

साहिल में रहकर सैलाब देखते है ।



जिनको कल हमने तैरना सिखाया था ,

वही हमे डुबोने का ख्वाब देखते है ।

-बसंत पंवार प्रजय

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37 मिनट पहले