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सूखे दिल को आँख मिले तो

Bajrang Lal

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                            आँखों से बस दिखते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेहरे, रस्ते और बाज़ार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन दिल ही समझ पाता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर्द, दुआ और सच्चा प्यार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंधा वो नहीं जिसकी आँखें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उजालों से अनजान रहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंधा वो है जिसके सीने में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसानियत ही बेजान रही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथ टटोल के माँ पहचान ले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने बच्चे की हर चाल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों वाले देख न पाते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बूढ़े बाप का रोता हाल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूरज छूटे, दीप बुझे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो भी मन में उजास रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देख न पाए दुनिया को पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नेकी सदा ही पास रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल में अगर करुणा जागे तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर आह सुनाई देती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना नज़र के भी रूहों की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच्चाई दिखाई देती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और दिल में जब पत्थर जम जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घुल जाए जब अहंकार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुली आँख भी देख न पाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनों की भी चीख-पुकार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शीशा केवल रूप दिखाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रंग-रूप का ठाठ बड़ा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल की आँखें देख ही लेतीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीतर कौन सा सच है खड़ा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखें तो बस खिड़की हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो बाहर का सब दिखलाती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर दिल की नज़रें ही जीवन का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
असली मोल बताती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूखे दिल को आँख मिले तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोशनी भी किस काम की?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नज़रें होकर भी अंधा है वो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िंदगी बस नाम की।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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