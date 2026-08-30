क्यू-आर कोड स्केनर से पैसे आ जाए भर-भर के।

रक्षाबंधन कि एक ही आस कि पैसे नही है मेरे पास ।

यह रेशम के धागे है,भाई पैसे लेकर भागे है।

बहना है थोड़ी लाचार आनलाइन शोपीगं का व्यापार ।

राखी बांधने का यही है आस के पैसे आ जाए बहना के पास।

बहना अबला नारी है कंज्यूमरीसम उसपे भाड़ी है,

भईया कि भी लाचारी है उनकी हवा मे ख़ुमारी है।

क्यू-आर कोड स्केनर से पैसे आ जाए भर-भर के।

पैसै नहीं ना उपहार कोई,

ऐसी रक्षाबंधन स्वीकार नही।

अबकी बार जो न हो कोई प्रबंध,

तो राखी हो जानी है बंद।

और अगर भाई मेरा भोला-भाला है,

तो इस बार मिठाई मे मिर्च-मसाला है।

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