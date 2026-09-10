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गर हो तुमसे वफ़ा तो...

Azhar Sabri

Azhar Sabri

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                            गर हो तुमसे वफ़ा तो वफ़ा कीजिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राह-ए-उल्फ़त में ख़ुद को फ़ना कीजिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ग़ैर की बात पर ग़ौर मत कीजिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल की आवाज़ पर दिल दिया कीजिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त के हर सितम को हँसी में छुपा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुस्कुराकर भी अपना गिला कीजिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रास्ते ख़ुद ही आसान होते नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पत्थरों से भी अपना पता कीजिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़हर भी मुस्कुरा कर अगर चे वो दे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्यार से मुस्कुरा कर पिया कीजिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़ख़्म गहरे हों, दुनिया से कहिए नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर्द को दिल में रखकर दुआ कीजिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब अँधेरा बहुत हो निगाहों में भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक चराग़-ए-वफ़ा सा जला कीजिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब ज़माना कभी आज़माने लगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ईमान का फिर दिफ़ा कीजिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल में नफ़रत अगर घर बनाने लगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्यार का दीप बनकर जला कीजिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
- अज़हर साबरी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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