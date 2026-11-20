आजकल की राजनीति हमें बिल्कुल न भाये।

आजकल की राजनीति

हमें बिल्कुल न भाये।

कम से कम ऐसा हो

देर आए दुरुस्त आए।।

-अविनाश ब्यौहार

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45 मिनट पहले