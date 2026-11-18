हम इस बात से बुक्का फाड़कर

हम इस बात से

बुक्का फाड़कर

रो रहे हैं।

कि जब से

थाना खुला है

खूब अपराध

हो रहे हैं।।

-अविनाश ब्यौहार

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले