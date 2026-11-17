सच में बहुत गन्दी राजनीति है।।

गूँगी, बहरी और

अंधी राजनीति है।

सच में बहुत

गन्दी राजनीति है।।

-अविनाश ब्यौहार

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1 hour ago