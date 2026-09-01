निकले सभी धुरंधर।

अन्याय करने में

निकले सभी धुरंधर।

सकते में

आ गए

गाँधी जी के

तीन बंदर।।

-अविनाश ब्यौहार

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एक घंटा पहले