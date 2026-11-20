खरीदने पहुंचा ही था के दाम बढ़ा डाला।

यह आवाम है कहां मोहब्बत की,

इश्क़ हुआ ही नहीं और तमाशा कर डाला।



अंकित हसरतें बिक रहे हैं मिट्टीयो के मोल,

खरीदने पहुंचा ही था के दाम बढ़ा डाला।

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