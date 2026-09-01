जनता सीपियों सी है

भ्रष्टाचार के सागर में जनता सीपियों सी है।

पानी है बहुत खारा ये सांसे हिचकियों सी हैं।।

सड़क पर आ गई पीढ़ी बगावत खून में उनके ।

वो कहते हैं तुम्हारी ये बगावत हिप्पियों सी है।।

बड़े महलों के पहिए में दबी है लाश रग्घू की ।

ये पसरी बेबसी फुलिया के घर की सिसकियों सी है।।

अदालत की चौखट पर खड़ी है आन गुरबत की ।

बुझा चिराग घर की कोख उजड़ी बस्तियों सी है।।

जो पन्ना खोलता हूं मैं वहां बस बेबसीयत है।

मेरी किस्मत की उलझन सिंधु की उन लिपियों सी है।।

~अतुल नारायण वर्मा

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43 मिनट पहले