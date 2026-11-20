लेकिन अपने साथ हमारी जिंदगी का वह हिस्सा भी ले गई

शाम होते ही तेरी यादों का सैलाब उमड़ आता है,

ऐसा लगता है मानो कल ही तो बीते थे वे दिन,

जब हम साथ बैठकर घंटों बातें किया करते थे।



तुम्हारे होने से ही तो सब कुछ था,

घर में रौनक थी, जिंदगी में सुकून था,

हर आने वाले कल से एक खूबसूरत उम्मीद थी।



तुम्हारा जाना सिर्फ तुम्हारा जाना नहीं है...

तुम्हारे साथ बेटी का बचपन कहीं खो गया,

एक पति का स्वाभिमान बिखर गया,

परिवार की खुशियाँ रूठ गईं,

और आने वाले कल के न जाने कितने सपने

हमेशा के लिए अधूरे रह गए।



तुम तो चली गईं ज्योति,

लेकिन अपने साथ हमारी जिंदगी का वह हिस्सा भी ले गईं,

जिसके बिना अब सब कुछ होते हुए भी

कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा...।

- आशुतोष श्रीवास्तव

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44 मिनट पहले