मजलूमों कों कभी तुम सताना नहीं

बरसों तक रूम में जाग-जाग,

भरी हमने खुद में इतनी आग।

सुख-दुख को सहता रहा अनवरत,

न जाने किये हमने कितने त्याग।

पर हाय तेरी बहरी सरकार,

किया पेपर लीक लीक बार-बार।

है तेरी महिमा अपरम्पार,

चाहे हो जिसकी सरकार।

पेपर लीक होता हर बार,

पढ़ने वालों को मिला ठेँगा।

नौकरी रही न गरीब द्वार,

आखिर छात्र करें कब तक त्याग।

हे 'महामानव' तू बतला दे अब,

तेरे दर पर आए 'हम'।

अपना हलफनामा ले आये हम,

कितने अनशन - कितने आन्दोलन।

सब व्यर्थ रहा सुन जनार्दन,

न लगाये नारे बार-बार।

इंकलाब जिंदाबाद - २

पर हमें मिला बस लाठी और जेल,

अबला, बालक और वृद्ध सब बेकार।

ज्ञानी, ध्यानी और योगी भी सब,

सब कर रहे हैं चीख-पुकार।

तूने भी न सुनी तो कौन सुने,

छात्रों की यह करुण पुकार।

— अमित

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17 मिनट पहले