न सही की कोई ज़िद हो, न ग़लत की बात हो

न सही की कोई ज़िद हो, न ग़लत की बात हो,

आओ उस जगह मिलें जहाँ बस दिल की बात हो।



तुम मुझे मेरी ख़ताओं से न तौलो आज फिर,

मैं तुम्हें तुम्हारी कमियों से न देखूँ, ऐसी रात हो।



छोड़ दें हम फ़ैसले दुनिया के सारे एक पल,

तुम मेरे पास आओ और न कोई सवालात हो।



न तुम्हारा कोई मज़हब, न मेरा कोई गुमाँ,

बस मोहब्बत दरमियाँ हो और रूहों की मुलाक़ात हो।



जो कहा, जो अनकहा—सब आज रहने दो यहीं,

कुछ न कहना भी कभी सबसे हसीं संवाद हो।



दूरियाँ, शिकवे, गिले सब छोड़कर आओ ज़रा,

एक ऐसा मैदान हो जहाँ न जीत हो, न मात हो।



‘अशफ़ाक़’ जहाँ दुनिया हमें बाँटती रही उम्रभर,

चलो उस जगह मिलें जहाँ सिर्फ़ मोहब्बत की ज़ात हो।

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले