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स्वर्णिम इतिहास के लिए

अशोक दर्द

अशोक दर्द

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                            कविता--
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वर्णिम इतिहास के लिए....
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हुक्मरानों की तलवारों और नारों के बीच भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन का पहिया चलता रहता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि यह पहिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी रुकता नहीं है जैसे हवा मुट्ठियों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैद नहीं हो सकती ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतिहास साक्षी है नारों की उकसाहट पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तलवारों की धारों के बीचों-बीच से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुजर कर भी सदियों से कोई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन के अस्तित्व को नहीं मिटा पाया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौसमों की मार से कितने ही ग्लेशियर पिघलकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदियों में उछलते हुए समुद्र में जा मिले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर फिर भी शिखर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भरते रहे हैं फिर से सफेद बर्फ की चादरों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ग्लेशियरों के पिघलने से पर्वत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी नहीं पिघलते यह याद रखा जाना चाहिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धुएं के गुब्बार कितने भी उठें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बारूद की गंध से यह आसमान कितना भी भर जाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पेट में उठते हुए भूख के बवंडर और
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन जीने की जिजीविषा के सुनहले पंख
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बारूद की गंध को ज़ज्ब कर ही लेते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह याद रखा जाना चाहिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय की दहलीज़ पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पड़ी हुई बेजान शिलाएं भी एक न एक दिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी बुत तराश के हाथ लगकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मूर्तियों में ढल आती हैं इसलिए हुक्मरानों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तलवारों और नारों पर खुद को इतना भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आश्रित नहीं कर लेना चाहिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हुक्मरानों को थोड़ा सा सौहार्द
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेजान शिलाओं के दामन में भी रख देना चाहिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और करुणा की नदी में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तलवारों और नारों की सारी मलिनता बहाकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जनता के प्रति
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जनता के लिए समर्पित हो जाना चाहिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ताकि वक्त की शिलाओं पर स्वर्णिम इतिहास
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लिखा जा सके।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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