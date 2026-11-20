दिये वक्त ने ऐसे ज़ख़्म

दिये वक्त ने ऐसे ज़ख़्म की

मरहम भी ना वो दे सका।

ये दिल हमारा फिर दुबारा

खुशनुमा ना हो सका।।

ले गया अपने साथ वो

जीवन की सारी अदायें।

हताश से खड़े-खड़े देते

रहे उसे सदायें ।।

ना कह सके ना सह सके

तन्हा थे हम तन्हा हुए।

हम जिंदगी के जंग में

बेरंग हो कर रह गए।।

कोई रास्ता बावस्ता आयी

ना फिर हमको नज़र।

थामें हुए दिल-ए-ज़ख्म को

बस सोचते हीं रह गए।।

एक रोज़ मिल ही जाएगी

राहें मेरी हसरत भरी।

उम्मीद लेकर दिल में हम

अंजाने सफ़र पर बढ़ गये।।

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46 मिनट पहले