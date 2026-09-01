धारा कौन धारे ये हमको बताना

हमें धरा धारे ये हमको पता है

धरा कौन धारे ये हमको बताना

धारण करे जो ये उसका धर्म है

उसका दायित्व ही हमारा कर्म है

कुछ भी किया क्यों हमको पता न

धरा कौन धारे ये हमको बताना

फ़िरना या सोना ये स्वारथ के काम

धरा के सारे उपकार होते बेनाम

अच्छा नहीं होता खाली हक जताना

धरा कौन धारे ये हमको बताना

भू संरक्षण जल संरक्षण हैं वे दयित्व

पास पड़ोस की सफ़ाई करें आप नित्य

पौधे लगाना और प्रदूषण मिटाना

कुछ भी किया क्यों हमको पता न

सार्थक तभी इसके उत्तर को पाना

धारा कौन धारे ये हमको बताना

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1 hour ago