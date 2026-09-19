खानदानी विरासत

ये ज़रूरी नहीं हर रईस ईमानदार हो।

और गरीब चोर।

ये तो खानदानी विरासत है।

इसमें दौलत मायनें नहीं रखती।

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एक घंटा पहले