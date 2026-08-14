ख़ूब महफ़िल सज रही थी मैं न था

ख़ूब महफ़िल सज रही थी मैं न था,

हो रही जब शायरी थी मैं न था ।



मेरी ग़ज़लें कह रहे थे लोग जो ,

दाद उनको मिल रही थी मैं न था।



खींच लाई जो तेरे दर पे मुझे,

वो मेरी ही बेख़ुदी थी मैं न था।



ढूंढती हैं वो निगाहें अब किसे ,

बात मेरी चल पड़ी थी मैं न था ।



हाल मेरा पूछने आई वो जब ,

मेरी मय्यत उठ चुकी थी मैं न था।



मयकदे तक खींच लाई जो मुझे,

वो मेरी ही तिश्नगी थी मैं न था।



तू मेरे दिल में ही रहती है सदा,

दिल में तेरे आजिज़ी थी मैं न था।

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एक घंटा पहले