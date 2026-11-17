हमारी भी हस्ती बेकार हुए जाती है।

अभी तो कुछ पाया नहीं मैंने,

तो ज़िंदगी क्यों दुश्वार हुए जाती है?

अभी तो कोई आग लगाई नहीं मैंने,

तो ज़िंदगी क्यों पायमाल हुए जाती है?

अब तक तो ये ज़िंदगी बेमिसाल नहीं हुई,

तो फिर क्यों ये खोई जा रही है?

अभी तो शहर की हवा से भी दूर हूँ मैं,

तो क्यों ये सरे-बाज़ार हुए जाती है?

सुकून तो वैसे भी मयस्सर नहीं है यहाँ,

और हर शाम एक खिज़ाँ हुए जाती है।

शाख़ों से सारे पत्ते तो झड़ गए हैं,

फिर भी ये सर्द हवा थमी नहीं जा रही है।

ख़ुशी के चंद लम्हे तो कब के गुज़र गए,

और अब हर साँस ग़म से तबाह हुए जाती है।

सूखे पत्तों की तरह बिखर कर राहों में,

हमारी भी हस्ती बेकार हुए जाती है।

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33 मिनट पहले