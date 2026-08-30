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यह तो एक छलावा है

Arjun Prabhat

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                            यह तो एक छलावा है !
                                                                 
                            

                                                                 
                            
©® अर्जुन प्रभात
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आत्म प्रदर्शन बहुत बढ़ गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पग पग आज दिखावा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
" जो दिखता है वो बिकता है"
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह तो एक छलावा है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सहज भाव जीवन चलता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सहज भाव चल रहा पवन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सहज भाव धरती चलती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सहज भाव चल रहा गगन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सहज सत्य है इस जीवन का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाकी सभी भुलावा है ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
"जो दिखता है वो बिकता है"
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह तो एक छलावा है ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूर्य कहां कहता है- जग को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देता हूं मैं ताप प्रखर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आत्म प्रदर्शन कहां कर रहे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पवन सुमन सरिता निर्झर?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साधक मौन गुफा में बैठे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीड़ जुटाता बाबा है ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
" जो दिखता है वो बिकता है"
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह तो एक छलावा है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सहज साधना अंतः की है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूक्ष्मलोक का सहज सफर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन की सच्ची उन्नति है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं लोक में, लोकोत्तर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करो आत्म का अवलोकन फिर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या काशी ,क्या काबा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
" जो दिखता है वो बिकता है"
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह तो एक छलावा है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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37 मिनट पहले

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