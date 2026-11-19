कि मेरे साथ कौन कौन था।

कुछ आते हुए लोग ,

कुछ जाते हुए लोग,

कुछ आगे चल रहे थे ,

और कुछ चल रहे थे पीछे,

मगर मुझे यह ज्ञात नहीं ,

कि मेरे साथ कौन कौन था।

-अर्चना ठाकुर



- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले