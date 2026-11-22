यादें हैं कुछ जानी पहचानी सी ।

एक किताब वो पुरानी थी ,

एक ख्याल वो नया सा था ,

एक गुलाब सूखा सा था ,

एक खुशबू वो सुहानी थी ।



ये अलमारी भी अब ख़ाली है,

जो भरी थी कुछ किताबों से ,

वो एहसास भी अब खाली है,

जो भरे थे कुछ सवालों से ।



हां कुछ किताबें अब भी हैं,

जो रहती हैं साथ मेरे ,

जब कोई साथ नहीं रहता ,

वो रहती हैं सदा पास मेरे।



उन किताबों के पन्नों पर,

खुशबू है कुछ अनजानी सी,

हर पन्ना है महक उठा ,

यादें हैं कुछ जानी पहचानी सी ।

-अर्चना ठाकुर

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22 मिनट पहले