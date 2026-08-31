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क्यों है सिर्फ इंसानों पर भारी

अर्द्धचंद्रधारी त्रिपाठी

अर्द्धचंद्रधारी त्रिपाठी

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                            जो कही नहीं उसे भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे सुन लेते हो तुम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निगाहों की जुबां,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लरजते लबों की थरथराहट,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धड़कनों की हर थाप,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आंखों में सिमटी बूंदें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फड़कती बाहों की जुबां,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतना आसान तो नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समझ पाना बेजुबानों की जुबां,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कदमों की हर थाप पर दुम हिलाते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तूफानों से पहले छोड़ कर घोंसले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे उड़ जाते हो तुम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बादलों के घिरते ही आसमां में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिजली कड़कने से पहले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे समझ जाते हो तुम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुदरत की हर जुबां,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनियां की हर महामारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़ी आपदाएं बीमारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों है सिर्फ इंसानों पर भारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेजुबानों को कैसे पता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति का हर संदेश जानता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस वही जो प्रकृति की गोद में है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति बचाती है बस सिर्फ उसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो सदा प्रकृति की गोद में है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़ा दंभ है इंसानों तुम्हें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने अविष्कारों का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विज्ञान के बड़े जानकार बनकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़ी उन्नत तकनीक बना ली है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसानों तुमने प्रकृति से छल करके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अलग अपनी दुनियां बसा ली है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर प्रकृति नहीं छोड़ती किसी को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचता है वही बस यहां पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो सदा प्रकृति की गोद में है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
~अर्द्धचंद्रधारी त्रिपाठी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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