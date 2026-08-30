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अब वो बड़ी हो गई

Aprajita Mishra

Aprajita Mishra

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            छोटे से आँगन में खेलती एक बच्ची,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसकी हँसी गूँजती पूरे घर में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने नन्हे से हाथों से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो गुड़िया के बाल सँवारती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना आने वाले कल की कोई चिंता उसे सताती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस अपनी छोटी-सी दुनिया में ही वो समाती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ और पापा की वो थी दुलारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अगर कभी रो दे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो घर सिर पर उठा लेती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ी-सी नटखट, हर बात पर हँसने वाली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो अपनी ही दुनिया में खुश रहने वाली।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर एक दिन वो बड़ी होने लगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया को धीरे-धीरे समझने लगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसके दिल में कभी सिर्फ खुशियाँ ही झलकती थीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब वो थोड़ी-सी खाली रहने लगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो गुड़िया, जो कभी उसकी सहेली हुआ करती थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब थोड़ी-सी अकेली रहने लगी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे बारिश से कभी लगाव था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब वो उसे देखकर डरने लगी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो कभी माँ और पापा की दुलारी हुआ करती थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब कहते हैं, वो हाथ से निकलने लगी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो थोड़ी-सी नटखट, हर बात पर हँसा करती थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब सबको झूठी मुस्कान दिखाने लगी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसकी हँसी पूरे घर में गूँजा करती थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब वही खामोशी अंदर ही अंदर उसे खाने लगी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हँसती तो वो अब भी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन उसके अंदर की बच्ची
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ी-सी नाराज़ हो गई है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो बाहर निकलना चाहती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन हिम्मत नहीं कर पाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँगन में दिन भर खेलने वाली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब वो बड़ी हो गई है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब वो अपने आप को कहीं खो चुकी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक बार निकलने दो उस बच्ची को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर से चहक उठेगा वो आँगन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर से वो अपनी गुड़िया के बाल सँवारेगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर से उसकी हँसी पूरे घर में गूँजेगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़ी तो वो शरीर से हो जाएगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन दिल से हमेशा बच्ची ही रहेगी। 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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