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मुझे किसी भी घर के अंदर जाना अच्छा नहीं लगता

Anupama Arya

Anupama Arya

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                            मुझे किसी भी घर के अंदर जाना अच्छा नहीं लगता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर वो अपना हो या किसी अजनबी का।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे घर से ज़्यादा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका दरवाज़ा दिलचस्प लगता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो घर में घुसने का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ही रास्ता होता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो खुला दरवाज़ा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसके बाहर खड़े होकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं अपनी कल्पना का घर बना सकती हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने रंगों का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने हिसाब का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसमें थोड़ा बंद हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाकी सब खुला हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दरवाज़े के ऊपर से जाती हुई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रंग-बिरंगी बेल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काले दरवाज़े के बीच
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुनहरे रंग की एक लकीर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और दोनों ओर टंगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो सुनहरी रोशनियाँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुला आँगन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो हर किसी का स्वागत करता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बगल में खुला बगीचा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो हर कहानी को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी खुशबू से गढ़ता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक झूला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो ज़िंदगी की ऊँची छलाँग लगाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर लौटकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़मीन पर ही रुक जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाहर की सफ़ेद दीवारें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो नया आईना देती हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ नया लिखने को।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूरज की हल्की रोशनी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो घर के अंदर तक चली जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खिड़कियों से आती मद्धम हवा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मन को धीरे से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सहला जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंद्रधनुष के रंगों की परछाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर अपने-से त्योहार का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पता बताती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़मीन पर कुछ जगह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसानी रिश्तों के निशान हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अपनी उम्र बताते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो-तीन खाली कुर्सियाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अकेलेपन का पता देती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और बाहर कहीं से आती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हँसी-ठिठोली की आवाज़
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस अकेलेपन को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ा-सा काट जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद इसीलिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे घर से ज़्यादा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका दरवाज़ा पसंद है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि उसके बाहर खड़े होकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं हर बार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना एक नया घर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बना लेती हूँ।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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