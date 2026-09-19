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अगर कोई मुझसे पूछे।

Anupama Arya

Anupama Arya

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                            अगर कोई मुझसे पूछे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं जीवन में क्या चाहती हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज मन किया कि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीवान पर पड़ी पीली चादर को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नीली से बदल दूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके साथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो हरे-गुलाबी तकिए के कवर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निकाल दूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो दिन से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुलदस्ते में फूल खराब हो रहे हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाज़ार जाकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नए ले आऊँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर की दीवारों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने पसंदीदा नीले रंग से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सजा दूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो जो किताबों की अलमारी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसमें जो किताबें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभी तक छुई नहीं गईं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हें भी खोलकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी धूप लगाऊँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खाने में मुझे अरबी पसंद नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मम्मी से बोलकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आलू के पराठे बनवाऊँगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मम्मी की हमेशा शिकायत रहती है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो जो कपड़े
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घूर की तरह अलमारी में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पड़े रहते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनका नंबर ही बहुत कम आता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हें लगता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी कोई लड़ाई तो नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पिछली बार वो पीला सूट
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद एक साल पहले पहना था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सजने-सँवरने का शौक है मुझे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर आता नहीं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो अलग बात है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोटी आज भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझसे गोल नहीं बनती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर खाना ठीक-ठाक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बना लेती हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज बाज़ार से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नई जूती लाई थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हील से डर लगता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज घर में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सामानों की थोड़ी अदला-बदली भी की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन बहुत प्रफुल्लित हुआ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज शाम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काफ़ी देर उसी झूले पर बैठी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद के लिए चाय बनाई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और खुद के साथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ा समय बिताया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज वो पड़ोसी का बच्चा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर से दरवाज़े पर खड़ा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पता नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसको अपना हमउम्र
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहाँ कौन मिलता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी फोन पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी की बातें सुनीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे बारे में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुफ़्तगू हो रही थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ी और जगह बनाने की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बात हो रही थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जगह मतलब—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हीं जगहों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ा और सिकोड़ना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये गलत बात है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पापा अभी-अभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाहर से आए हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी आहट से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पता चल गया हमें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो फिर से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाज़ार से अरबी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ले आए हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज शाम का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युद्ध पक्का है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी आवाज़ आती है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“बैग बाद में देख लेना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले पानी तो दे दो।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पानी, चाय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और फिर एक नई चर्चा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
युद्ध की बात तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे हवा हो गई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब धीरे-धीरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर के पर्दे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खिड़कियाँ बंद हो रहे हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं फिर से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी नीली चादर पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आ पहुँचती हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ा ठहरती हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और फिर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मीठी नींद की आग़ोश में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खो जाती हूँ।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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17 मिनट पहले

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