ऐसी नवाबी खाल में,कंगाल हैं बहुत।।

उसको इस बात का मलाल है बहुत।

जो मिला नही मुझे,बेमिसाल है बहुत।।

जो घुस के देखा,दिल की दीवार तरफ।

वीरान से मकान में,मकड़जाल हैं बहुत।।



अनगिनत किताबों के साल हैं बहुत।

सुलझ सके न उम्र भर सवाल हैं बहुत।।

छोड़ के चला गया,उम्रभर की कमाई।

जिंदगी के खेल भी, कमाल हैं बहुत।।



शतरंज ए बिसात में,चाल हैं बहुत।

जमाने के चक्रव्यूह में,जाल हैं बहुत।।

जो थे एक वक्त में,दुनियां के सिकंदर।

दफन कब्रिस्तान में,कंकाल हैं बहुत।।



गुलाब के बागानों में,ख्याल हैं बहुत।

अनाज को उगाने में,अकाल हैं बहुत।।

सूखी पड़ी जमीन से,जो बूंदे निचोड़ लें।

ऐसी नवाबी खाल में,कंगाल हैं बहुत।।





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एक घंटा पहले