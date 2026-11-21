साँझ का सिंदूर जल में बह गया

साँझ का सिंदूर जल में बह गया

प्यार अपना यूँ अधूरा रह गया



हम मिले थे चाँदनी की छाँव में

थी थिरकती एक पायल पाँव में

अनकही आँखों में कोई बात थी

मौन में भी गुनगुनाती रात थी

वक्त अपनी ही कहानी कह गया

प्यार अपना यूँ अधूरा रह गया



आँसुओं से तर हुई हर शाम है

लौट आने का न कोई नाम है

जागती आँखें खड़ी हैं द्वार पर

बाँसुरी रोती रही हर तार पर

दर्द सारा मन अकेला सह गया

प्यार अपना यूँ अधूरा रह गया



दूर धरती से गगन की आस है

तीर पर रहकर नदी को प्यास है

साँझ के संग भोर चल सकती नहीं

बिन मिलन यह प्यास टल सकती नहीं

स्वप्न का हर सेतु पल में ढह गया

प्यार अपना यूँ अधूरा रह गया

आज भी महकी हुई हैं वादियाँ

खो गईं पर प्रेम की आबादियाँ

पत्र जो लिखकर जलाए रात में

राख बनकर उड़ गए बरसात में

अश्रु बनकर हर निवेदन बह गया

प्यार अपना यूँ अधूरा रह गया



पूर्णता तो एक पल का मेल है

यह अधूरापन अनूठा खेल है

टूट कर भी जो न टूटे प्रीत है

एक चुप्पी में छिपा संगीत है

प्राण में बनकर अमर रस बह गया

प्यार अपना यूँ अमर हो रह गया



साँझ का सिंदूर जल में बह गया

प्यार अपना यूँ अधूरा रह गया

-भानु शर्मा रंज



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43 मिनट पहले