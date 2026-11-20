दहेज लोभियों के आगे, खुद को न कभी बेबस मानो।

जिस घर में किलकारी गूंजी, खुशियों की बरसात हुई l

उसी घड़ी से बाप के माथे, चिंता की शुरुआत हुई।l



नन्ही-सी जो कली खिली थी, आँगन का अभिमान बनी l

लोभ-दहेज के काले साये में, क्यों वो एक इम्तिहान बनी ll



तिनका-तिनका जोड़ के पूंजी, बाप उम्र भर खपता है l

बेटी के उज्ज्वल भविष्य को, हर पल भीतर जलता है।l



लालच की इस अंधी मंडी में, जब रिश्तों की बोली लगती है l

पिता की पगड़ी भरी सभा में, बेबस होकर झुकती है।।



गर दहेज का यह दानव, इस धरा पर न आया होता ।

हर आँगन ने लाडली को, पलकों पर बैठाया होता।।



न कोख में दम तोड़ती कलियाँ, न सपनों का गला घुटता ।

हर बेटी के हिस्से में केवल, स्नेह और सम्मान बंटता।।



सुनो समाज के ठेकेदारों, अब यह रीत बदलनी होगी ।

सौदागर इस मानसिकता की, अब तस्वीर बदलनी होगी।।



बेटी स्वयं एक वरदान है, इसे किसी मोल न तोलो तुम ।

जो दो कुलों को रोशन करती, उस पर ज़हर न घोलो तुम।।



उठो बेटियों, जागो अब तुम , अपनी शक्ति को पहचानो ।

दहेज लोभियों के आगे, खुद को न कभी बेबस मानो।।



जिस दिन यह कुप्रथा मिटेगी, एक स्वर्णिम भोर फिर आएगी ।

अगर दहेज न होता जग में, बेटी बोझ न कहलाएगी ।।

-सूबेदार डीपी सिंह

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

56 मिनट पहले