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माया के ख़त का जवाब

Anmol Sinha

Anmol Sinha

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                            माया के ख़त का जवाब (नज़्म)
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माया ! कल तुम्हारा ख़त मिला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पढ़कर मानो जिस्म में एक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठंडी बिजली सी कौंध गई है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो भी जज़्बात बचे थे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आधे पके - आधे कच्चे दिल में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन सबको वो चिठ्ठी रौंद गई है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने जो मांगा है वो लौटाना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे बस की बात नहीं है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस सावन के दिन की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने उसमें बात कही है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच मानो, अब वो मेरे साथ नहीं है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो गीले दिन और गीली रातें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे जाते ही किसी भाँप के जैसे उड़ से गए हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन रास्तों पर हम चलते थे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाने अब वो भी कहां मुड़ से गए हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन पतझड़ के पत्तों की तुमने बात कही है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं भी उन पत्तों के जैसा हूं तन्हा सा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन पत्तों के गिरने की तुमने बात कही है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके साथ न जाने कितने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने अश्क के मोती मैने खो डाले हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो मोती तुमको अब कैसे लौटा दूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच कहूं तो मुझमें अब हिम्मत नहीं कि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस कांपती शाख़ को मैं गिरा दूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बताओ कैसे गिरा दूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हां जब उस छतरी में हम तुम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीग रहे थे, याद है मुझको
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब भी उस छतरी में मैने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लम्स पाया है तुम्हारा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम तो नहीं हो, कम से कम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस लम्स को तो न माँगो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस पर बस मेरा हक़ है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बोलो मैं कैसे लौटा दूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस बिस्तर पर जिसमें तुम्हारा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गीला मन अब भी धड़क रहा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसको तो मैने कभी छुआ नहीं है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब भी वो तुम्हारे दिल के जैसा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने अपने पास रखा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बोलो, क्या भिजवा दूं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं रहने दो मेरी हिफाज़त में
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक सौ सोलह चांद की रातें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और हमारी प्यारी बातें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
याद है मुझको अब भी सबकुछ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूला नहीं हूं अब भी सबकुछ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो रातें न मेरी थीं माया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और न वो कभी तुम्हारी थीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो गुज़िश्ता वक्त के जैसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुज़र गईं हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे लौटा दूं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे कांधे के तिल तो तुमको याद है अब तक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मेरे होठों की हंसी अभी तक गुम है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखो शायद तुमने अपने पास रखी हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो भिजवा दो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभी बहुत कुछ बाकी है जो तुमको लौटाना है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभी शायद एक मुलाक़ात और होगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
-अनमोल
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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