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छुट्टी के दिन (नज़्म)

Anmol Sinha

Anmol Sinha

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                            सुना है छुट्टी के दिन अब आने वाले हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नई उमंगें साथ में वो लाने वाले हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल से देख रहा हूं नुक्कड़ पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगातार कुछ बसें आती हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साथ में अपने कितने चेहरे लाती हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनमें कितने भाई, बहन, शौहर आते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्तों के कैसे-कैसे गौहर आते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
(गौहर: मोती)
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये सूना सा गांव कल से चहक रहा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्तों की खुशबू में कल से महक रहा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कई गुज़िश्ता माह अकेलेपन में बीते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्तों के खाली से सूनेपन में बीते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
(गुज़िश्ता: पिछला)
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब देखो ये चेहरे कैसे चमक रहे हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल से देखो कैसे ये सब चहक रहे हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे दिल में भी एक आस ने घर किया है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन चेहरों को देख कर ये दिल बोल रहा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माना कि मशगूल हो तुम अपने धंधे में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गर्दन अपनी फँसा रखे हो इस फंदे में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी ये दिल कल से यही अब सोच रहा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद इस छुट्टी में तुम भी घर आ जाओ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-अनमोल
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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